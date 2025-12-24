Image: LG 高い色再現性や深い黒を維持しながら表示の明瞭さを改善するのが狙い。LGが家電見本市CES 2026で公開予定の「Tandem OLED」と「Tandem WOLED」は、有機ELの長所を保ちつつ「明るさ」を大幅に強化する進化版です。Tandem OLEDは複数層の自発光RGBサブピクセルを積層して輝度を高め、Tandem WOLEDは白色光を用いる追加層で同様に明るさを引き上げます。LGの動画を読み解くと、いちば