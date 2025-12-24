ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季の年俸7000万円から5000万円増となる年俸1億2000万円でサインした。（金額は推定）入団4年目の今季はセットアッパーとして51試合に登板。2勝3敗2セーブ、19ホールド、防御率1・44の成績を残した。杉山一樹、松本裕樹との勝ちパターン「樹木トリオ」の一員として主に7回を任された。日本シリーズでも4試合に登板し、4回無失点で日本一