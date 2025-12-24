µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÀ¸¶ðFCÆàÎÉ¤ÎÇÅ¸ÍÎµÆó¼ÒÄ¹¡á24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¸¶ðFCÆàÎÉ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇÅ¸ÍÎµÆó»á¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Çµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë58ºÐ¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤Ë³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤È3²ó¡¢²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤â¤·¥«¥º¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¥«¥º¤µ¤ó¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£