提訴後に記者会見する飯村豊さん＝24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブNHKが8月に放送した戦時下の「総力戦研究所」を題材にしたドラマで悪意のある描かれ方をされ、名誉を毀損されたとして、モデルとなった人物の遺族が24日、NHKや番組制作会社などに550万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。訴訟を起こしたのは研究所所長の孫で元外交官の飯村豊さん（79）。訴状によると、8月16、17日に放送されたNHKスペシャル「シミ