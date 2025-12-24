お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（41）が、パーソナリティーを務める23日放送のTBSラジオ「バービーのおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。芸名の由来を明かした。今月のマンスリーゲストはタレントのスザンヌ。ともに外国人風の芸名で、スザンヌから「何でだろうってずっと思ってたんです」と「バービー」の由来について質問された。バービーは「占い師さんに言われたんですよ。街角に立ってる人に」と回想。「私の