ÇÐÍ¥¤Î¹õÂôÇ¯Íº¡Ê81¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É"¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê"¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎºÅ¤·Êª¤äËÍ¤Î¥·¥è¡¼¤Ë¤âÍè¤ÆÄº¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎºÇ¹â¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ä¤½¤ÎÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ä¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¢¤ë!¹õß·¤µ¤ó¡ÄÁÇ¿¶¤ê¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÄÎý½¬¾ì¤ÇÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼