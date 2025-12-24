◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン９度目の重賞挑戦となるヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は坂路を５２秒８。雨で重くなった馬場でもラスト２ハロンも鞍上のムチに応え、１２秒１―１２秒１とラストまでパワフルに駆けた。「しっかりやりました。馬場の重い時間帯でもしっかり動けていた。最後までラップも遅くな