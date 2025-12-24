日本維新の会代表で、大阪府知事の吉村洋文氏は、2025年12月23日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演した。「今年がんばった有名人」として出演した吉村氏は、大阪・関西万博は赤字になる可能性も指摘されていたものの、結果的には230億円の黒字を記録したことに「もらっていいですか？」と冗談を口にし、番組を盛り上げていた。テレビ出演がメイン業務？また、吉村氏は同じ23日、『ホンネ喫茶 永田町』（