２４日の東京株式市場は朝方は買い優勢だったものの、その後に日経平均株価は値を消す展開を強いられ、マイナス圏で取引を終えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比６８円７７銭安の５万０３４４円１０銭と小幅反落。プライム市場の売買高概算は１７億５７７万株、売買代金概算は３兆９２８１億円。値上がり銘柄数は５１１、対して値下がり銘柄数は１０１７、変わらずは７６銘柄だった。 きょうの東京市場は前日の米