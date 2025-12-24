メインシナリオ・・・上値模索、0.6723が最初の関門。今日の東京時間に9月17日に付けた年初来高値0.6707を上抜いた。目先、上値を模索する展開になるとみる、2024年10月21日の高値0.6723や同年10月11日の高値0.6759が次のターゲットになる。これらを上抜くと、節目の0.6800を試そう。0.68台に乗せるようなら、節目の0.6900や2024年9月30日の高値0.6942が視野に入る。 サブシナリオ・・・下落となれば、一目均衡表の転換