メインシナリオ・・・11日の高値0.5831ドルを上抜き、直近の高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。7月1日の高値0.6120ドルから11月21日の安値0.5581ドルまでの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの0.5914ドルが目先の上値目標になっている。61.8％戻しの0.5914ドルを上抜けば、0.6000ドルの節目や9月17日の高値0.6007ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の0.5799ド