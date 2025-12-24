女優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。父親となるのはパートナー関係にある16歳年下の俳優の葛飾心（27）。残り1週間となった2025年、芸能人たちの妊娠、出産報告が相次いだ。2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第