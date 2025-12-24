サッカー元日本代表の播戸竜二氏が２４日、都内で関西リーグ１部のＶＥＬＡＧＯ生駒からチーム名を変更する「ＩＫＯＭＡＦＣ奈良」（以下、生駒ＦＣ）の新社長に就任することを発表した。同社はメディカルテック事業などを手がけるＳＣＯグループがオーナーとなる。また、監督は今季までＧ大阪のトップチームコーチを務めた高木和道氏が就任する。質疑応答では、現役時代から関係が深いカズこと三浦知良へのオファーについ