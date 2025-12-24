漫画『ブルーロック』が、本日24日発売の連載誌『週刊少年マガジン』の巻頭カラーに登場した。巻頭カラーのイラストは、登場キャラたちがオシャレな椅子に座っており、この椅子は実在する家具ブランド「Ritzwell」だと、作画担当のノ村優介氏が公式Xにて説明すると、Ritzwellの公式サイトがつながらない状況になっている。【画像】センス抜群な椅子！『ブルーロック』作者が描いたイラスト＆経緯全文イラストは、世界一のサッ