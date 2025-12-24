サンドウィッチマンがパーソナリティーを務めるニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」が24日正午、都内の同局でスタートした。24時間の長丁場となる。スタートから約3時間の時点で取材に応じ、伊達みきお（51）は「あっという間の3時間で、余裕ですね。これの8倍やればいいんで」と笑わせた。24時間への対策について、伊達は「けさも4時くらいまで起きていて、意外と夜は得意。この日のために蓄えてきたカロ