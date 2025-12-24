タレントのスザンヌ（39）が、23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にゲスト出演。今年の出費について語った。スザンヌは地元熊本の元旅館を購入し、今年2月に新たな旅館施設「KAWACHI BASE−龍栄荘−」としてオープンさせた。今年の振り返りを求められると「2025年は『KAWACHI BASE』挑戦の1年だったので。本当に今までにないぐらい挑戦して頑張ったなって思ったので。自分がまだまだこれぐらいやる