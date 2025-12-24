笑顔を交わす高市首相（右）とトランプ米大統領＝10月、東京・元赤坂の迎賓館政府が、来年3月後半に高市早苗首相が初訪米し、トランプ米大統領と会談する日程を米側に打診したことが分かった。4月に中国で予定されるトランプ氏と習近平国家主席との首脳会談を前に、日米同盟の結束を改めて確認する方針だ。台湾有事を巡る首相答弁をきっかけに日中対立が激化する中、米側は深入りを避けており、対中政策で擦り合わせを図る狙いが