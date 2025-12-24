日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。「今年もクリスマスを迎えました。出産を経て、今は目の前の生活を大切にしながら穏やかに過ごしています。現場から離れたことで、これまで温かく支えていただいたことにあらためて感謝する気持ちが生まれました」とつづった。郡司アナは今年5月1日に一般企業に勤める男性との結婚を発表していた。郡司アナは慶大から2013年