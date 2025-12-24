人気ユーチューバーグループFischer's（フィッシャーズ）のメンバー、マサイ（30）が24日までにYouTubeチャンネルおよびインスタグラムを更新。父が死去したことを報告した。マサイはグループのYouTubeチャンネルに1人で出演し「去年2024年の8月に僕のお父さんが亡くなりました」と報告。2019年に腎臓がんが発覚し、腎臓の片方を摘出する手術を受けるなどしたが、肺に転移して闘病を続けていたという。2019年には母親もがんで亡く