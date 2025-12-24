[12.24 IBARAKI Next Generation Cup 2025 準決勝 U-22日本代表 5-1 U-21関東大学選抜 Ksスタ]U-22日本代表は24日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われたIBARAKI Next Generation Cup 2025の準決勝でU-21関東大学選抜と対戦し、5-1で勝利。前半29分に先制を許すが、同37分にMF川合徳孟(磐田)がFKを直接決めて同点に追いつく。後半からはゴールラッシュで地力の差を見せつけた。U-22日本代表は4-3-3の布陣を敷く。GKは荒木琉偉