横浜F・マリノスは24日、北海道コンサドーレ札幌のMF近藤友喜(24)が完全移籍で加入することを発表した。愛知県出身の近藤は名古屋グランパスU-15から前橋育英高、日本大を経て、2023年に横浜FCでプロキャリアをスタート。昨季に札幌へ加入し、今季はJ2リーグ戦32試合の出場で5得点を記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF近藤友喜(こんどう・ともき)■生年月日2001年3月21日(24歳)■出身地愛知県■身長/体