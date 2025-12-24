ガンバ大阪は24日、元日本代表DFの高木和道コーチ(45)が2025シーズンをもって退任し、IKOMA FC奈良(関西1部)の監督に就任することを発表した。高木氏は現役時代にG大阪や清水エスパルスなど複数クラブで活躍。日本代表では国際Aマッチ通算5試合に出場した。2018シーズン限りで現役を引退した後は、2020年から2021年までG大阪ユースのコーチ、2021年から2022年までG大阪ジュニアユースのコーチを担当。2023年からトップチーム