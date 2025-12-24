株式会社ニコンイメージングジャパンは12月24日（水）、カプセルトイ「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」を発売した。同社が運営するニコンプラザ 東京/大阪にて数量限定で取り扱う。1回500円。 ニコンが製造・販売するカメラを約1/3のスケールでミニチュア化したフィギュア。2024年12月にも「Nikon F」や「Z9」などを再現したフィギュアを販売しており、今回が第2弾となる。株式会社バンダイの「ガシャポン