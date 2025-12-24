¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú12·î¡Û 24Æü(¿å) 124.15 23Æü(²Ð) 119.82 22Æü(·î) 112.71¡¿895±ß¹â¡¦5Ëü±ßÂæ²óÉü 19Æü(¶â) 110.90¡¿505±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü 18Æü(ÌÚ) 108.49¡¿510±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì 17Æü(¿å) 110.71¡¿128±ß¹â¡¦4Ëü9500±ßÂæ²óÉü 16Æü(²Ð) 111.33¡¿784±ß°Â¡¦4Ëü9500±ß³ä¤ì 15Æü(·î) 123.48¡¿668±ß°Â¡¦5Ëü0500±ß³ä¤ì 12Æü(¶â) 119.22