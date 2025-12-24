「虎さん」の愛称で親しまれた片山虎之助元参議院自民党幹事長が亡くなった。記者の間では「虎ちゃん」だった気がする。20年以上前に番記者として日夜取材し、彼の豪快かつ繊細な人柄に触れたことは良い思い出でもあり、今も有形無形の糧になっている。誰もが怒鳴られ怒られる通夜が営まれた12月23日夜、かつての党職員が会場でビールを片手に「あの人が国会対策委員長になって、俺の髪は真っ白になった」と静かにつぶやいた。とに