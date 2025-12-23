¡ÖËÜÅö¤ÏÍè½µ¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤«¤é²ñ¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤ó¤ÊÆÍÁ³¤ÎÃËÀ­¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¡¢·Ú¤¤»×¤¤¤Ä¤­¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÎËÜ¿´¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ­¿´Íý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¡ÈºÇÍ¥Àè»ö¹à¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍÑ»ö¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿