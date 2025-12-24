2025年は、統計史上3番目に暑い年となる見通しであることがわかりました。気象庁によりますと、今年1月から11月の気温から算出した速報値は、平年より1.25度高くなりました。最も高温となった去年のプラス1.48度、2023年の1.29度に次いで、1898年の統計開始以降、3番目に高くなる見通しです。温暖化に加えて、北日本を中心に暖かい空気に覆われやすく、夏と秋の初めに高温となったことで平均気温を押し上げました。特に夏は顕著な