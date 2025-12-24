タレントで“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が23日、自身のYouTubeを更新。21キロ減量した産後ダイエットについて語った。【写真】「載せるの迷ったけど…」産後ダイエットで80キロ→59キロに減量した菅本裕子の比較ショット今年3月に第1子男児を出産した菅本は、出産にともない体重が約20キロ増量。退院後には、「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大