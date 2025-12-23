ÃËÀ­¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Îø¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¡Ö½Å¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ëÃËÀ­¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ­¤Ë²¿»þ¤Þ¤Ç¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤­¡£°¦¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃËÀ­µ¤¤ÎÆÈÀêÍß¤âÉ¬Á³Åª¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤