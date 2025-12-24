公正取引委員会の入るビル前のプレート公正取引委員会は24日、生成人工知能（AI）を使った大手IT企業の検索サービスについて調査を始めると正式に発表した。表示する検索結果に報道機関の記事を無許可で使用するのは、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」や「取引妨害」などに当たる可能性があるとみて、AI検索の実態把握を進める。2026年に関係事業者や利用者にアンケートを行い、報告書にまとめる。調査対象はLINE（ライン）