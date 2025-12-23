¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤­¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¡Ö¼ä¤·¤µ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤Ê¤Î¤«¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÀ­¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤ÎÆó¤Ä¤òº®Æ±¤·¤¿¤Þ¤Þ¸þ¤­¹ç¤¦¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ä¤·¤µ¤È¸ÉÆÈ´¶¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡È¼ä¤·¤µ¡É¤Ï¾õ¶·¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤´¶¾ð¼ä¤·¤µ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î½ÐÍè»ö¤ä´Ä¶­¤Ë¤è¤Ã¤Æ