Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç²ñ¤¦¤Ù¤­¤«¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ñ¤¦²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Â³¤­¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Éµ÷Î¥´¶¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¤Ä¹¤¯Â³¤¯´Ø·¸¤Û¤É¡¢²ñ¤¦²ó¿ô¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â²ñ¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï²ó¿ô¤½¤Î