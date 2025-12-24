関西サッカー１部リーグ所属のＶＥＬＡＧＯ生駒が２６シーズンより、ＩＫＯＭＡＦＣ奈良にチーム名が変更になることが２４日、クラブ運営会社から発表された。代表取締役社長には元日本代表ＦＷの播戸竜二氏が就任。また、新監督に今季までＧ大阪トップチームコーチを務めた元日本代表ＤＦの高木和道氏が就任することが発表された。この日、ＩＫＯＭＡＦＣ奈良の発足記者会見が都内で行われた。播戸新社長は、元日本代表Ｆ