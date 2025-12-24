¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¸Å²ìIC¤ÈÊ¡²¬IC¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¿·µÜ¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥ÈIC¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤êÃÏ°è¿¶¶½¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ÎÂ¥¿Ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·µÜÄ®Ìò¾ì¤Ç¤Ï24Æü¸á¸å¡¢12·î5Æü¤Ë¹ñ¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÄ®Æ»¤ÎÏ¢·ë¤òµö²Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¶ÍÅç¸÷¾¼Ä®Ä¹¤ËÅÁÃ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë»ö¶È²½¤µ¤ì¤¿¿·µÜ¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¸Å²ìIC¤«¤é3¥­¥í¡¢Ê¡²¬IC¤«¤é7.6¥­¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì