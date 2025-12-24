雲南省の輸出花卉栽培拠点で日常的な検査を行う税関職員。（昆明＝新華社配信／趙艶梅）【新華社昆明12月24日】中国雲南省は世界の三大花卉（かき）主要産地の一つであり、アジア最大の花卉交易集散センターでもある。同省昆明税関の統計によると、今年1〜11月の同省の切り花輸出額は前年同期比64.9％増の11億1千万元（1元＝約22円）に上った。雲南省ではここ数年、花卉交易集散センターの機能を一貫して強化し、効率的で利便