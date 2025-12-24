£²£´Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£²£°¡¥£¹£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£³¡ó¡Ë¹â¤Î£³£¹£´£°¡¥£¹£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³¿­¤·¤¿¡££±£±·î£±£¹Æü°ÊÍè¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¹¥ÃÏ¹ç¤¤¤ò·Ñ¤°Î®¤ì¡£Åö¶É¤¬·Êµ¤½Å»ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Çã¤¤°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¤¬£²£³Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜºÄÈ¯¹ÔÁí³Û¤ò°ú¤­Â³¤­¹â¿å½à¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ºâÀ¯À¯