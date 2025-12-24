Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï24Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Î¾®¿©Æ²¡ÖÏ¢¿é¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤é¤ò¾·¤¤¤¿Ãë¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£¼óÁê¤¬¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¹ñÌ³¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¼óÁê¤é¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢º©ÃÌ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£³ÕÎ½¤ò¾·¤¤¤¿Ãë¿©²ñ¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£