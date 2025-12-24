岡山、広島両県にまたがるJR芸備線の一部区間の存廃を話し合う芸備線再構築協議会は24日、広島市で幹事会を開き、来年度に沿線で路線バスを運行し経済波及効果を検証、鉄道と比較する方針を確認した。JR西日本が実証事業の一環で運行している観光客向けの臨時列車は来年6月まで継続する。路線バスは、平日は日常利用客向け、土休日は観光客向けを想定し、運行する。平日は早ければ5月の大型連休明け、休日は臨時列車が運行を終