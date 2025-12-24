Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢24Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤É³ÕÎ½¤ò¾·¤¤¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÃë¿©²ñ¤ò³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢24Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ò¤Ï¤¸¤á³ÕÎ½¤é¤ò¾·¤¤¤ÆÃë¿©²ñ¤ò³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¹ñÌ³¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿§¡¹¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãë¿©²ñ¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö¤ªË»¤·