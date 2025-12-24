FC東京は24日、ファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍していたMF佐藤龍之介の復帰を発表した。佐藤は2006年10月16日生まれの現在19歳。ジュニアユース年代からFC東京の下部組織でプレーし、2023年3月に16歳でトップチームデビューを飾った。今シーズンは岡山へ育成型期限付き移籍で加入し、明治安田J1リーグで28試合出場6ゴール2アシストという成績を残すなど躍動。6月には日本代表に初招集され、FIFAワールドカップ26アジア最