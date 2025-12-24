横浜F・マリノスは12月24日、J２の北海道コンサドーレ札幌から近藤友喜を完全移籍で獲得したと発表した。24歳のMFは、日本大を卒業後の2023年に横浜FCに加入。同年12月に当時J１の札幌に移籍し、初年度から出場機会を得ると、２年目となる25シーズンはJ２で32試合に出場し、５ゴールをマークしていた。今回の移籍にあたり、近藤は横浜FMの公式サイトで以下のとおりコメントした。 「このたび、横浜F・マリノスに加入さ