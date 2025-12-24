地元の石川ミリオンスターズへの入団が決まった前ロッテの岩下大輝(C)産経新聞社独立リーグ・日本海リーグの石川ミリオンスターズは12月23日、今オフにロッテを戦力外となった岩下大輝の入団を発表した。岩下は星稜高（石川）出身で、2014年ドラフト3位でロッテに入団。2026年は12年ぶりに故郷でプレーする。【動画】難病手術から復活登板…岩下大輝のロッテ時代の投球をチェック岩下はプロ4年目の2018年に1軍デビューを果たし