´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤ÎV¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢¥¹¥¸¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡õ¥¹¥¸¤¬½¸¹ç¡ªÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ê2ËçÌÜ¡Á¡ËV¤Ï¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ì¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖCELINE¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤È¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤â¼«¿È