Âç¼ê´ë¶È¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤¬½¾¶È°÷500¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢22¶È¼ï164¼Ò¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù8.57¡ó¥×¥é¥¹¤Î100Ëü4841±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÊýË¡¤Ç½¸·×¤ò»Ï¤á¤¿1981Ç¯°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»»Äê¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë´ðËÜµë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À½Â¤¶È