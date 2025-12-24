X JAPANYOSHIKIのマネジメントを行う株式会社ジャパンミュージックエージェンシーは、株式会社小学館に対して提起していた謝罪広告等請求事件について、24日付で和解が成立したことを発表した。事の経緯は、小学館が出版する週刊誌女性セブン」及びウェブサイト「NEWSポストセブン」が、2018年から現在まで、ジャパンミュージックエージェンシーがロックバンド「X JAPAN」の各メンバーとの契約において、その報酬の支払いを