夫婦関係を良好に保つ秘訣は何か。家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんは「相手に対して『期待』を持つことが重要だ。夫婦関係がこじれると、子どもとの関わりを放棄する事態にも発展してしまう」という――。（第1回）※本稿は、山脇由貴子『夫婦はなぜ壊れるのかカウンセリングの現場で見た絶望と変化』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。※事例は全て仮名です。写真＝iStock.com／Filmstax※写真はイメージです -