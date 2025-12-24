軽自動車は日本の独自規格であり、日本メーカーがほぼ独占してきた。ところが、BYDが軽市場への参入を本気で臨んでおり、日本の軽自動車市場を奪いにきている。自動車アナリストの中西孝樹さんの著書『トヨタ対中国EV』（日経BP）より一部を紹介する――。（第5回）比亜迪（BYD）の王伝福董事長（会長）（写真＝Imaginechina／時事通信フォト）■中国BYDが参入で軽自動車市場はどうなるのかBYDは日本の軽自動車市場に本格参入を図