ASUS JAPANは12月24日、同社グラフィックスカードの30周年を記念する限定モデル「ROG Matrix Platinum GeForce RTX(TM) 5090 - ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition」を日本国内向けに発売すると明らかにした。メーカー想定売価は748,800円。ASUS、同社グラボ30周年を記念する「ROG Matrix GeForce RTX 5090」国内向けに発売へ -748,800円ASUS製グラフィックスカードの展開から30周年を記念する限定モデル。すでにグロー