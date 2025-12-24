【モデルプレス＝2025/12/24】Snow Manの佐久間大介が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「とある人から貰ったお礼の品」を明かし、話題を集めている。【写真】スノ佐久間、お礼の品もらった人気女性アイドル◆佐久間大介、お礼の品の中にビリビリペン「叫んだわ」この日、佐久間は「ちょ、まって、とある人から貰ったお礼の品の中にボールペンも入ってて、誰のペンだろうって思ったらビリビリペンでした。叫んだわ」と投稿した。