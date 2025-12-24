スターバックス コーヒー ジャパンは12月26日から、全国のスターバックス店舗で、毎年恒例となっている干支モチーフのマグカップなど、ニューイヤーグッズを発売する。干支マグカップをはじめ、新年を記念したアイテムとして、2026年の干支「うま」をモチーフにしたキャニスターや、馬の着ぐるみを着たベアリスタ（スターバックスのクマのキャラクター）など、多彩なグッズを取りそろえる。なお、オンラインストアでは12月23日20時